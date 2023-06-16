Нужно ли выключать телефон перед протиранием экрана

Если упустить один важный момент, может случиться неприятность

Неизбежно, когда на сенсорном экране мобильного телефона со временем из-за частого пользования появляются отпечатки, следы и разводы. Поэтому важно регулярно очищать дисплей от загрязнений. Однако даже в таком простом действии обычный пользователь может совершить две серьезные ошибки.

Во-первых, некоторые люди применяют неподходящие и агрессивные средства для очистки. Это серьезная ошибка, которая может повредить защитный слой, пишет itechua. Чтобы протирать экран, следует использовать специальные тряпочки или салфетки, предназначенные исключительно для этой цели.

Кроме того, многие пользователи не выключают свои мобильные устройства перед очисткой экрана. Однако это обязательно необходимо делать.

Зачем выключать телефон перед протираем экрана

Экран можно протирать только в том случае, если экран устройства выключен. Игнорирование этой рекомендации может привести к неприятным последствиям.

Есть риск, что пользователь, пытающийся почистить экран, случайно нажмет боковую кнопку или активирует какую-либо функцию. Возможно последствия окажутся серьезными и отменить действие не получится. Есть даже риск выхода телефона из строя.

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