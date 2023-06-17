Оккупанты бьют противокорабельными ракетами "Бал": чем они опасны для Киева

Новые ракеты могут стать крепким орешком для ПВО столицы, но есть и хорошие новости

Размещение российскими оккупантами в Брянской области рф противокорабельного берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" стало не лучшей новостью для жителей и гостей Киева, ведь по сравнению с рядом применявшихся ранее ракет, этот комплекс куда опаснее.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, главная опасность ракет комплекса заключается в высокой скорости (около 1000 км/ч) и низкой высоте полета – около 15 метров, ведь для поражения кораблей эти ракеты должны "прижиматься" к воде.

По мнению военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, применение комплекса "Бал" говорит о многих вещах:

растущем дефиците ракет, когда "Искандеры" сменили С-300 и С-400, а теперь в ход пошли и противокорабельные Х-35 и Х-35У;

желании бить точнее, ведь С-300 и С-400 стреляют куда менее точно и не так далеко, как Х-35 и Х-35У, которые могут бить до 500 км, против максимум 350 км у С-400;

падении производства баллистических и зенитных ракет в рф, которые хотят заменить на Х-35 и Х-35У, производство которых превышает 100 единиц в год.

"Боеспособных БРК "Бал" у рф около 40 ед. А потому даже не знаю, что было бы эффективнее, или до победы сбивать ракеты Х-35/35У, или устроить охоту за БРК "Бал", которые из-за меньшей дальности полёта ракет, в более доступном, а значит уязвимом положении, нежели ОТРК "Искандер". Удар на предупреждение лучше, чем ожидание первого удара от врага", — резюмирует Александр Коваленко. https://t.me/zloyodessit/19398

Тем временем Украина может получить от Нидерландов радары, способные засекать пуски ракет на дальности до 400 км.