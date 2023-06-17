Названа главная ошибка при зарядке мобильного телефона: вы тоже так делаете

Частая ошибка пользователей

Если допускать ошибки, то постепенно емкость аккумулятора будет уменьшаться. В итоге батарея не сможет поддерживать заряд в течение длительного времени и тогда придется чаще ставить мобильник на зарядку.

Если ошибки с зарядкой мобильного устройства продолжаются, то оно может полностью выйти из строя, пишет itechua. Специалисты назвали частую ошибку практически всех пользователей современных смартфонов.

Как нельзя заряжать телефон

Многие люди оставляют свои смартфоны заряжаться на всю ночь, что негативно сказывается на состоянии аккумулятора. Каждый раз батарея будет все хуже удерживать заряд, и ее показатель будет быстро падать. В результате придется использовать зарядное устройство каждый день, что только ухудшит ситуацию.

Как правильно заряжать смартфон

Рекомендуется не заряжать устройство "до конца" и также не полностью разряжать его. Как только заряд устройства достигает 80%, можно отключать его от розетки. Желательно подключать мобильный телефон к зарядному устройству еще до того, как заряд упадет ниже 20%.

Следование этому простому правилу помогает избежать постоянного полного заряда и разряда батареи. В результате аккумулятор будет сохранять свою работоспособность и функциональность в течение долгих лет.

Ранее мы рассказывали, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона. В єтом случае не стоит забывать о безопасности детей.