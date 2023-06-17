Это "добьет" упавший в воду телефон: 4 распространенных ошибки при спасении гаджета

Популярные способы просушить телефон самостоятельно могут привести к плачевным последствиям

Летом смартфон нуждается в особенном подходе, чтобы ему не повредили высокие температуры и яркое солнце. Также есть опасность уронить его в воду, делая фото возле водоема — в этом случае нельзя полагаться на советы из интернета, которые могут окончательно вывести гаджет из строя.

Самые популярные мифы, как спасти намокший телефон, развенчали специалисты notebook-center.ua.

Самое главное — нельзя пытаться проверить, работает ли смартфон. Вытащив из воды, его нужно выключить, протереть и разобрать, насколько это возможно: снять крышку, вынуть батарею, sim-карту и карту памяти.

Все элементы надо просушить с помощью бумажных салфеток, после чего положить на сухое полотенце таким образом, чтобы вода могла вытекать. Когда влага испарится, лучше всего обратиться в сервисный центр, чтобы телефон включался под наблюдением специалистов, которые могут оценить степень повреждений и в случае необходимости, отремонтировать поврежденные детали.

Популярные способы просушить телефон самостоятельно могут не только не сработать, но и "добить" его.

Сушка телефона феном. Поток воздуха из фена не может проникнуть внутрь устройства и высушить его, вместо этого велик риск перегрева внутренних элементов устройства даже если вы выберете самый прохладный режим.

Замораживание телефона. Некоторые считают, что если упавший в воду телефон положить в холодильник, вся вода внутри него замерзнет и испарится. Это опасное заблуждение — во-первых, после разморозки лед начнет таять и образовывать конденсат, поэтому жидкость никуда не исчезнет. Кроме того, при замерзании молекулы воды расширяются и деформируют детали и корпус.

Рисовая ванна. Размещение намокшего телефона в емкости с рисом — способ, вызывающий спорные мнения, но специалисты не советуют так делать — крупа впитывает влагу только из доступных участков, а внутри устройства вода останется даже через сутки после такой "просушки". К тому же, этот способ грозит развитием коррозии.

Тряска и энергичное нажимание всех кнопок. Это делают с целью максимально освободить телефон от воды — считается, что нажимание кнопок вытолкнет воду из устройства. Однако это, наоборот, поможет воде распространиться на внутренние элементы гаджета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить телефон от перегрева в жаркие летние дни.