Эту ошибку точно совершает каждый: какая привычка "убивает" ваш смартфон день за днем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Один простой совет поможет сохранить жизнь смартфону как можно дольше
Многие по привычке кладут смартфон экраном вверх, не задумываясь, что такое положение может ему навредить. Специалисты рекомендуют делать все наоборот — класть смартфон экраном вниз, уверяя, что именно такой способ сохранит функциональность и долговечность гаджета.
Так, положение телефона экраном вниз позволяет защитить камеру от царапин, что в свою очередь крайне важно, ведь от такого могут пострадать качество фото и видео. Также царапины на линзах могут привести к ухудшению функциональности системы фокусировки и автофокусировки. Об этом пишет "УНИАН".
Вторая причина отказаться от такой вредной привычки заключается в том, что если телефон лежит экраном вверх, то, к примеру, из-за случайного нажатия, он может быть активирован. Это может привести к выполнению каких-то действий, что может быть нежелательно. Однако такого можно избежать, если смартфон находится в другом положении.
И еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание — охлаждение гаджета осуществляется через заднюю панель. Аккумулятор, расположенный рядом с ней во время работы нагревается и если положить телефон экраном вверх, необходимый теплообмен будет затруднен и смартфон не сможет сохранять оптимальную температуру. Это может привести к повреждению аккумулятора и других компонентов, которые нуждаются в охлаждении, к примеру, процессор или графический чип.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать летом, чтобы ваш смартфон с легкостью смог пережить жару. Есть несколько простых, но эффективных советов, которые сохранят жизнь вашему телефону.