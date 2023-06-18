Как пользоваться телефоном в жару, чтобы он не сломался: шесть важных нюансов

Слишком высокая температура опасна для смартфона

Летом экстремальная температура может повредить ваш мобильный телефон, как батарею устройства, так и другие компоненты. Чтобы перегрев не привел к поломке, важно защитить гаджет от жары.

В условиях высокой температуры пользователи должны соблюдать шесть простых правил, чтобы телефон не сломался. О них рассказывает материал Time.

Выньте телефон из кармана

В жаркий день не стоит держать телефон в карман, так тепло вашего тела не даст устройству охладиться. Во время зарядки помещайте гаджет в затененное место вдали от изоляционных материалов. Помните, что аккумулятор перегретого телефона может потечь или загореться.

Меньше "тяжелых программ" или авиарежим

Не только внешняя температура может вызвать перегрев телефона. Если вы играете в игры или много звоните, то гаджет будет работать усерднее и выделять больше тепла. В сочетании с высокой температурой окружающей среды это может привести к перегреву. Если нужно, чтобы смартфон остыл, переведите его в режим полета и перестаньте использовать ресурсоемкие приложения. В идеале какое-то время не пользоваться смартфоном вообще.

Не оставляйте гаджет в машине

Автомобиль в жаркий день – такая себе теплица, где температура может доходить до рекордной отметки всего за пару часов. Поэтому оставить в машине летом телефон все равно, что собственноручно сломать его.

Не заряжайте под прямыми солнечными лучами

Зарядка телефона может привести к нагреву гаджета. Если вы оставите свой телефон под прямыми солнечными лучами, то тепловая нагрузка на аккумулятор вырастет, что увеличивает риск перегрева.

Не заряжайте телефон под подушкой

Оставлять телефон под подушкой, одеялом или другим материалом – плохая идея. В жаркий день тепло, выделяемое заряжающимся телефоном, может подняться до опасного уровня, если не дать ему рассеиваться. Обязательно заряжайте телефон в тени, желательно на твердой прохладной поверхности.

Не кладите в морозилку, если смартфон перегрелся

Быстрые перепады температуры также вредны для вашего телефона. Если вы поместите горячий смартфон в морозильник, то может возникнуть конденсация и вода, скорее всего, попадет внутрь вашего гаджета. Чтобы охладить телефоном, просто оставьте его на некоторое время в прохладном месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать, если телефон перегрелся. Некоторые популярные в сети трюки не охладят гаджет, а лишь испортят.