Пять вещей, которые нельзя делать в процессе зарядки смартфона

Продлить жизнь батареи легко, если знать некоторые правила

Можно ли использовать телефон во время зарядки? Как нельзя заряжать смартфон? Почти каждый владелец современного устройства размышляет над подобными вопросами.

Важно знать, какие поступки точно приведут к неисправностям и сократят срок эксплуатации устройства, которое мы так часто любим использовать при необходимости или для развлечений. Это касается и правильного способа зарядки смартфона, который позволит увеличить срок службы аккумуляторной батареи. Об этом пишет itechua.com.

Как правильно заряжать смартфон

Важно не допускать полного разряда смартфона до его выключения. Лучше начинать зарядку устройства, когда его уровень заряда составляет примерно 25%. Разряжайте телефон до конца примерно каждые несколько месяцев. Такая процедура помогает поддерживать максимальную производительность аккумулятора и продлевает его срок службы. Есть распространенное заблуждение, что при зарядке смартфоном лучше не пользоваться. Однако, если вы используете оригинальное или сертифицированное зарядное устройство, то беспокоиться нет необходимости. Уменьшайте яркость на экране и выключайте такие функции, как передача данных, определение местоположения, Bluetooth, Wi-Fi и другие энергоемкие функции. Изменения температуры неблагоприятно влияют на функционирование батареи. Экстремально высокие и низкие температуры могут привести к повреждению аккумулятора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды. Есть четыре пути решить проблему.