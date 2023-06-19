Можно ли заряжать смартфон от зарядки для планшета

Миф о вреде зарядки телефона зарядным устройством планшета развенчан

Если мы понимаем, что с одним зарядным устройством можно заряжать разные телефоны, то в ситуации с планшетом могут возникнуть дополнительные вопросы. Можно ли использовать зарядное устройство от планшета для зарядки мобильного телефона, читайте ниже.

Существует распространенное убеждение, что в такой ситуации смартфон может быть подвержен возгоранию. Однако на самом деле использование зарядного устройства от планшета не повредит вашему телефону. Об этом пишет 24news.

Как заряжать смартфон от зарядки для планшета

Большинство зарядных устройств имеют два выхода с разными токами: 1A и 2.1A. На каждом из этих выходов изображены символы смартфона и планшета. Вы можете подключить свой телефон к любому из этих выходов.

Проблемы могут возникнуть только в случае, если зарядное устройство выдает более высокое напряжение, чем требуется. Однако в этом случае смартфон заберет только необходимое количество энергии от зарядки.

Таким образом, нет необходимости беспокоиться о подключении мобильного устройства к зарядным устройствам для планшетов, поскольку сегодня стандартные зарядные устройства для смартфонов и планшетов имеют одинаковое выходное напряжение — 5 вольт.

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