Слишком много сообщений в Telegram? Отметьте все прочитанными за несколько кликов

В мессенджере сейчас люди не только переписываются, но и читают новости

Приложение Telegram стало одним из самых популярных среди украинцев за время полномасштабной войны из-за скорости информирования о самых главных событиях. Несмотря на то, что этот мессенджер является одним из основных пожирателей заряда батареи, от него не спешат отказываться. Однако он таит в себе еще одну неприятность – может добавлять "подвисание" устройства, если в нем много непрочитанных сообщений.

"Телеграф" сегодня поделится простым лайфхаком, как можно обозначить все прочитанным, не открывая десятки чатов и не удаляя переписки напрасно. Как оказалось, для этого у Telegram есть специальная функция, которая, однако, находится в скрытом меню.

Для того чтобы очистить переписку, стоит сделать всего несколько кликов по экрану. Для начала заходим в основное меню, обозначенное тремя белыми черточками над всеми чатами.

Находим основное меню

После этого в меню выбираем специальную вкладку "Настройки". Она находится на третьей позиции снизу.

Заходим в настройки

Далее необходимо нажать на серую полоску под всеми основными предложениями меню – обычно там написано, какая версия приложения у вас установлена. После первого нажатия на экране появится сообщение о необходимости щелкнуть туда еще раз, если вы хотите увидеть скрытые функции.

Кликаем на серую строчку

Следующий шаг – последний. Выбираем в появившемся меню вариант "Обозначить прочитанными все чаты".

Выбираем функцию "обозначить все прочитанным"

Дайте системе несколько минут, после чего наслаждайтесь отсутствием лишних сообщений и гораздо более "легким" приложением. Это простое действие избавит вас от лишних багов Telegram и, вероятно, сохранит вам несколько процентов заряда, ведь приложению не нужно будет подгружать лишние переписки.

Функцией можно пользоваться неограниченное количество раз – тогда, когда у вас в этом возникает потребность.

Раньше мы рассказывали, как в Telegram настроить автоочистку кэша, что тоже уменьшит подвес мессенджера.