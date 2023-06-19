Смартфон завис и экран не реагирует: как справиться с проблемой за несколько секунд

Решение этой проблемы — элементарное

С такой проблемой наверняка сталкивался каждый — телефон резко завис и не отвечает на запросы, экран также не откликается. Если вам знакома эта проблема, то вы, скорее всего, знаете что делать, если же нет — не нервничайте. Чаще всего решается проблема очень легко.

Все что вам нужно — это перезагрузить свой смартфон, пишет портал itechua. Этот процесс поможет смартфону, когда он не справляется с большим объемом задач и перестает соединяться с приложениями из-за переполненной памяти и ошибок в работе ОС.

Также подобные сбои могут быть результатом действий вредоносных вирусов. Поэтому обязательно "заведите" своему гаджету антивирус.

Телефон завис и не отвечает: что делать

Нажмите и удерживайте кнопку включения несколько секунд – она находится на левой или правой стороне смартфона. На экране должны появится команды: отключить и перезагрузить. Выберите кнопку перезагрузки. Этот способ подходит, если телефон еще реагирует на кнопки.

Если же смартфон завис "сильнее", можно использовать следующее сочетание клавиш для принудительной перезагрузки. Одновременно нажмите и удерживайте клавиши питания и громкости несколько секунд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать, если телефон перегрелся. Некоторые популярные в сети трюки не охладят гаджет, а лишь испортят.