Почему некоторые выключают телефон на ночь и есть ли от этого польза

Развенчан популярный миф

Большинство пользователей периодически отключают свои устройства на ночь, чтобы предоставить мобильным телефонам возможность "отдохнуть". Считают, что это простое действие способствует увеличению срока службы гаджета. Но действительно ли это так?

Отключение телефона на ночь не обязательное и не приносит пользы в вопросе продления срока службы устройства, пишет ukr.media. "Выключать смартфон на ночь не нужно. Это не увеличивает срок службы телефона. Так что использовать его можно сколько угодно и в любое время", — отмечают специалисты.

В чем польза отключения смартфона на ночь

Это может быть полезно для тех, кто хочет избежать уведомлений и звонков в ночное время, чтобы обеспечить хороший сон. Кроме того, некоторые исследования показывают, что синий свет, излучаемый экранами телефонов и других устройств, может затруднять засыпание, поэтому отключение телефона на ночь может помочь улучшить качество сна.

Ранее мы писали, что нельзя делать с телефоном во время зарядки. Также "Телеграф" рассказывал, можно ли использовать телефон во время зарядки, и как нельзя заряжать смартфон.