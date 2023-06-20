Эта простая ошибка разряжает батарею вашего телефона: многие зря не обращают на нее внимания

Эта ошибка приводит к ухудшению работы аккумулятора телефона

Аккумулятор телефона быстро разряжается? Это может быть связано с неисправностью аккумулятора или износом его компонентов, но не только. Иногда причина кроется в самом пользователе.

Есть некоторые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, когда речь идет об умной зарядке смартфона, пишет santeplus. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, связанных с батареей, и максимально эффективно использовать телефон, избегайте этой распространенной ошибки.

Ошибка при зарядке, которая губит смартфон

Когда телефон заряжается, пользоваться им категорически не рекомендуется. Этот жест, который на первый взгляд кажется безобидным, может быть рискованным для вашей батареи.

Когда вы держите телефон в руке во время зарядки, его аккумулятору приходится прикладывать много усилий для перезарядки. Это может привести к перегреву устройства и постепенному износу его компонентов. Лучше всего дать телефону восстановить силы в покое.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что телефон следует класть экраном вниз на стол. Среди преимуществ такого способа – защита фронтальной камеры от царапин.