Как избавиться от встроенных приложений на смартфоне: простая инструкция

От некоторых приложений, установленных на телефон производителем, можно избавиться

Две программы на телефоне являются настоящими "пожирателями энергии", а некоторые встроенные приложения могут быть ненужными и только занимают место. Есть способ удалить некоторые из них с Android-смартфона.

Как это сделать, рассказал портал itechua.

Для этого необходимо специальное приложение — "Universal Android Debloater". Оно есть на Windows, Linux и Mac и способно удалить приложения, изначально установленные изготовителем на устройство. В частности, речь идет о системных или рекламных сервисах.

Загрузить это приложение можно с сайта GitHub и установить согласно подсказкам. Перед установкой обязательно нужно проверить, совместимо ли приложение с вашим смартфоном. Необходимо также включить "Настройка по USB" — эта опция находится в настройках в меню "Для разработчиков". Если ее нет, перейдите в раздел "про телефон" и нажмите 10 раз по окну "Номер сборки".

Следующий шаг – установить ADB, пакет инструментов, благодаря которым можно управлять Android-смартфоном через ПК, открывающий ряд новых функций. При необходимости, загружая ADB на ПК, необходимо использовать VPN. Инструментарий безопасен и разработан Googlе.

Инструкция для Windows:

Произвести распаковку в папку C:\platform-tools.

Зажать Shift и щелкнуть на папке platform-tools правой кнопкой мыши.

Выбрать "Открыть окно PowerShell здесь".

В строке написать ./adb devices и нажать Enter.

После этого появится серийный номер телефона.

Если устройство запросит разрешение на настройки, надо нажать кнопку "Всегда разрешать настройки с этого компьютера" и написать в строке ./adb devices.

Следует учесть, что ADB регулярно обновляется, поэтому в следующий раз запускать его нужно также согласно инструкции.

Далее можно переходить к удалению ненужных приложений.

Для этого открываем Universal Android Debloater, он увидит ваше устройство и выведет его имя в угол окна. После подключения утилита отобразит рекомендуемые для удаления услуги. Системные приложения не будут показаны в списке, чтобы оградить их от случайного удаления. Далее просто выбираем все ненужные утилиты и удаляем.

Можно отобразить список всех приложений, однако если вы удалите системные сервисы, это нарушит работу телефона. Информацию о любом приложении можно найти в Google, она содержит указание, является ли та или иная программа системной или нет. Некоторые китайские устройства даже специально обозначают такие сервисы, например "AOSP".

После выделения выбранных приложений нужно нажать "Удалить". Утилиты будут полностью стерты с устройства. Если вдруг произошла ошибка, найти нужный сервис и восстановить его можно на вкладке Uninstalled.

Приложение Universal Android Debloater находится в стадии бета-тестирования, в его работе возможны некоторые ошибки и сбои. Однако разработчик уверяет, что утилита не может навредить вашему устройству.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие системные приложения на телефоне можно спокойно удалять: от них — никакой пользы.