Что делать, если ноутбук начал шуметь: не спешите нести в ремонт

В некоторых ситуациях может помочь обычный пылесос

Со временем у каждого не только начинает пищать зарядка телефона, но и ноутбук может неприятно удивить, когда начнет громко шуметь. Предлагаем ознакомиться с главной причиной данного явления и с рекомендациями по устранению проблемы.

Если вы только что купили новый ноутбук, то шум, который вы слышите, скорее всего, является обычным звуком, издаваемым вентилятором внутри устройства. Но если вашему ноутбуку уже более года, и раньше такого шума не было, то возможно, необходимо произвести очистку системы охлаждения от накопившейся пыли. Об этом пишет ukr.media.

Часто возникающая проблема связана с накоплением пыли в отверстиях устройства. Компоненты ноутбука начинают нагреваться, и вентиляторы стараются снизить температуру поверхностей.

Как почистить ноутбук

Просто нужно удалить мелкие жесткие частицы из компонентов устройства. Иногда это можно сделать, подставив пылесос к вентиляционным отверстиям ноутбука.

Если это не помогает, придется разобрать ноутбук. Однако в таком случае рекомендуется доверить эту работу профессионалам в сервисном центре, так как шум может вызвать не только пыль, но и поврежденные отдельные компоненты.

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