Не забудьте сделать 3 вещи с телефоном, чтобы путешествие прошло без приключений

Вы легко избежите проблем и хорошо проведете время

Лето — сезон, когда многие люди расслабляются и путешествуют, особенно за границу. Перед отъездом нужно не только подготовить свой дом к отъезду, финансы, собрать документы и упаковать вещи, но также уделить внимание своему мобильному телефону.

Разумное внесение изменений в работу устройства может помочь избежать множества проблем во время отдыха, пишет "Хочу". Рассказываем, какие меры предпринять со смартфоном перед отъездом в отпуск, чтобы избежать возможных неприятностей и насладиться отлично проведенным временем.

Что сделать с телефоном перед отъездом

Проверьте зарядку

Перед поездкой рекомендуется полностью зарядить мобильное устройство. В этом случае иметь максимальный уровень заряда будет очень полезно. Также следует проверить состояние зарядных устройств и иметь при себе запасное. Для избежания проблем с поиском розеток, также лучше иметь внешний аккумулятор.

Отключите мобильные данные

Если у вас остается SIM-карта от вашего отечественного мобильного оператора, рекомендуется отключить передачу данных. Это важно, потому что вы можете случайно использовать "автоматом" мобильный интернет. Если такое произойдет за пределами вашей страны, вы можете столкнуться с высокими дополнительными платежами из-за роуминга. Во время отпуска лучше подключаться к Wi-Fi или приобрести SIM-карту от местного оператора.

Установите необходимые приложения

Во время путешествия за границу рекомендуется установить определенные приложения, такие как навигация, карты населенных пунктов, которые можно использовать без подключения к интернету, а также переводчики и программы для приобретения билетов на местный транспорт. Это существенно упростит ваше путешествие и позволит вам экономить время на поиск и организацию развлечений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды. Есть четыре пути решить проблему.