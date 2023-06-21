Какие возможности скрывает ваш смартфон: 5 малоизвестных функций

Телефон обладает скрытыми возможностями

Современные смартфоны обладают множеством полезных функций, но некоторые остаются невостребованными просто потому, что мало кто о них знает.

О том, какие возможности скрываются в вашем гаджете, рассказал портал itechua.com.

1. Режим чтения. После долгого чтения с экрана телефона устают глаза, поэтому существует специальный режим чтения, который делает дисплей менее ярким и изменяет цветовую гамму, снижая нагрузку на глаза. Он также может преобразовать текст в речь. Найти режим чтения можно в меню "Настройки", выбрав "Специальные возможности".

2. Управление жестами. Большинство смартфонов способны управляться без непосредственного контакта — с помощью жестов. Таким образом можно включать музыку, открывать приложения и даже отвечать на звонок — достаточно взмахнуть рукой перед камерой.

3. Секретные коды. Смартфон запрограммирован на определенные комбинации цифр, эти коды дают доступ к различным меню — некоторые позволяют просматривать статистику использования батареи, другие — тестировать различные функции телефона. С их помощью можно даже произвести полный сброс настроек. Например, код *#*#4636#*#* отображает информацию о телефоне, батарее и статистике использования, а *#*#273283*255*663282*#*#* — это быстрое резервное копирование ваших медиафайлов.

4. Универсальный пульт. Большинство телефонов оснащены инфракрасными датчиками, что при необходимости дает возможность превратить их в универсальный пульт для телевизора, кондиционера и другой бытовой техники.

5. Скрытые игры. Не все знают, что многие операционные системы смартфонов обогащены скрытыми играми. Это может быть как простая змейка либо классический тетрис, так и увлекательная аркада.

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