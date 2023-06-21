Почему нельзя заряжать телефон до 100%: ошибка, которая может "убить" ваш гаджет
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Эти советы помогут продлить срок службы батареи вашего смартфона.
Ежедневно обходиться без смартфона становится все труднее, ведь этот гаджет уже давно перестал быть просто средством связи. Однако чрезмерное использование телефона в конечном итоге может повлиять на его аккумулятор. Чтобы избежать проблем, следует избегать зарядки смартфона до 100%.
Если вы действительно беспокоитесь о времени автономной работы своего телефона, от такой привычки стоит отказаться как можно быстрее, пишет портал santeplus. То, что телефон может нормально работать только со 100% заряженной батареей — не больше чем миф.
Более того, такая практика небезопасна. Специалисты настоятельно не рекомендуют отдавать предпочтение так называемым полным зарядкам, поскольку они будут зря нагревать аккумулятор телефона. В результате батарея может выйти из строя быстрее, чем ожидалось, что в конечном итоге повлияет на срок службы телефона.
Также, если вы поддерживаете зарядку до 100% ваш телефон рискует потерять емкость, а батарея будет разряжаться все быстрее и быстрее. Чтобы избежать этого, рекомендуется выбирать частичные циклы зарядки в течение дня. В идеале поддерживать уровень заряда между 40 и 80%, избегая падения ниже 25%.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать летом, чтобы ваш смартфон с легкостью смог пережить жару. Есть несколько простых, но эффективных советов, которые сохранят жизнь вашему телефону.