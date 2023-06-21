Почему нельзя заряжать телефон до 100%: ошибка, которая может "убить" ваш гаджет

Эти советы помогут продлить срок службы батареи вашего смартфона.

Ежедневно обходиться без смартфона становится все труднее, ведь этот гаджет уже давно перестал быть просто средством связи. Однако чрезмерное использование телефона в конечном итоге может повлиять на его аккумулятор. Чтобы избежать проблем, следует избегать зарядки смартфона до 100%.

Если вы действительно беспокоитесь о времени автономной работы своего телефона, от такой привычки стоит отказаться как можно быстрее, пишет портал santeplus. То, что телефон может нормально работать только со 100% заряженной батареей — не больше чем миф.

Более того, такая практика небезопасна. Специалисты настоятельно не рекомендуют отдавать предпочтение так называемым полным зарядкам, поскольку они будут зря нагревать аккумулятор телефона. В результате батарея может выйти из строя быстрее, чем ожидалось, что в конечном итоге повлияет на срок службы телефона.

Также, если вы поддерживаете зарядку до 100% ваш телефон рискует потерять емкость, а батарея будет разряжаться все быстрее и быстрее. Чтобы избежать этого, рекомендуется выбирать частичные циклы зарядки в течение дня. В идеале поддерживать уровень заряда между 40 и 80%, избегая падения ниже 25%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать летом, чтобы ваш смартфон с легкостью смог пережить жару. Есть несколько простых, но эффективных советов, которые сохранят жизнь вашему телефону.