Ваш телефон точно перестанет нагреваться: правила зарядки, о которых знают не все

Есть несколько простых способов, как не допустить перегрева телефона, но если они не помогли, то нужно обратиться к специалисту

Наверняка вы часто сталкиваетесь с тем, что смартфон во время зарядки греется. Это происходит если гаджет поддерживает быструю или сверхбыструю зарядку, так как сила тока и напряжение выше, чем при обычной зарядке. Однако этого можно избежать.

На портале Huawei рассказали, как предотвратить перегрев телефона. Для этого нужно сделать всего лишь несколько простых действий.

Используйте зарядное устройство, которое входит в комплект поставки телефона

Лучше всего использовать зарядное, которое изначально шло в комплекте с вашим телефоном. Зарядки от другого производителя могут навредить смартфону и привести к перегреву. Происходит это из-за того, что характеристики гаджета и зарядки несовместимы.

Заряжайте телефон в месте, где возможен хороший теплоотвод

Место, где заряжается ваш гаджет, должно проветриваться, к примеру, стол. Если теплоотвод недостаточный или на телефон попадают прямые солнечные лучи, то его температура повысится из-за чего он может перегреться и давать сбои. Не рекомендуется заряжать телефон на кровати, диване, окне или авто.

Не пользуйтесь телефоном

На время зарядки не рекомендуется пользоваться телефоном, так как это может привести к его перегреву. Даже использование, простых, на первый взгляд, программ по типу вызовов или мессенджера может негативно сказаться на работе смартфона и состоянии батареи, пока тот подсоединен к сети.

Закройте неиспользуемые фоновые приложения

Перед тем, как поставить телефон на зарядку, закройте все приложения, которые работают в фоновом режиме. Так батарея не будет перегружаться, а телефон не нагреется.

В случае, если вы соблюдаете все правила, но телефон все равно нагревается, даже при комнатной температуре около 25 или приходят смс о том, что "температура слишком высокая", то немедленно извлеките зарядное устройство. Чтобы решить эту проблему, необходимо обратиться в сервисный центр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему нельзя заряжать телефон до 100%. Специалисты настоятельно не рекомендуют отдавать предпочтение так называемым полным зарядкам, если хотите, чтобы смартфон дольше прослужил.