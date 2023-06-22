Что происходит с вашим смартфоном, когда он остается подключенным к сети при 100% заряда: никогда так не делайте

Кому нужны проблемы с аккумулятором телефона?

Пользователи смартфонов не всегда знают, как зарядить аккумулятор своего устройства. Среди вопросов, которые часто возникают: когда следует вынимать телефон из розетки, чтобы сохранить его аккумулятор, и что происходит, когда он остается подключенным к сети со 100% зарядом?

Многие пользователи смартфонов оставляют свое устройство заряжаться на ночь, чтобы оно было полностью заряжено, когда они проснутся. Однако этот жест, кажущийся практичным на первый взгляд, не рекомендуется, пишет santeplus.

Забыв снять телефон с зарядки вовремя или же оставляя его "есть" на ночь, он продолжает получать питание даже при 100%. Хотя производители смартфонов смогли разработать функцию, позволяющую прерывать зарядку, когда телефон полон, он все равно продолжает подвергаться "мини-зарядкам".

Если телефон не используется, он немного разряжается, а затем снова начинается загрузка, чтобы достичь 100%. Этот процесс может со временем повредить аккумулятор и вызвать перегрев телефона.

Кроме того, если оставить зарядное устройство подключенным к сети, даже если аккумулятор заряжен на 100%, потребление электроэнергии будет продолжаться; поэтому это приводит к пустой трате энергии и денег.

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