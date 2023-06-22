Постоянная потеря сигнала и не только: 4 признака, что пришло время заменить SIM-карту

Некоторые SIM-карты без проблем работают много лет подряд, но никто не знает, в какой момент начнутся сбои

Проблемы в работе смартфона могут быть вызваны различными причинами, но иногда дело может быть в SIM-карте, которая эксплуатируется годами и со временем ее ресурс заканчивается.

О том, почему нужно менять SIM-карту и как понять, что время для этого пришло, рассказал портал itechua.

SIM-карта играет роль некого "ключа" в нашем телефоне — только благодаря ей мы можем войти в мобильную сеть. Несмотря на свой маленький размер "симка" содержит сложные микросхемы и внутреннюю память. Любая микросхема имеет ограниченный ресурс работы, после чего приходит в негодность.

Некоторые SIM-карты без проблем работают много лет подряд, однако никто точно не знает, когда могут начаться сбои. Специалисты рекомендуют не ждать проблем, а производить замену SIM-карты каждые 5-7 лет.

Сама процедура замены проста, однако требует личного присутствия и документа, удостоверяющего личность. Номер телефона и другие данные просто переносятся на новую SIM-карту.

Замена SIM-карты бесплатна и не забирает много времени, поэтому стоит это сделать для профилактики некоторых проблем.

Признаки, что пришло время заменить SIM-карту:

Телефон постоянно теряет сигнал, особенно если раньше такого не наблюдалось. Чтобы установить в чем проблема — в "симке", или телефоне, SIM-карту нужно переставить в другое устройство и посмотреть, изменилась ли ситуация. Если нет — меняем SIM-карту.

Частые прерывания телефонных разговоров и соединения с интернетом.

Переход на 2g или 3g при хорошем сигнале 4g.

Устаревший формат SIM-карты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти малоизвестных функциях, которые скрываются в вашем телефоне.