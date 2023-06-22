Почему категорически нельзя пользоваться телефоном во время зарядки: опасность, о которой многие не знают

Эту ошибку допускают многие пользователи

В последние годы технологии сильно развились, и мобильные телефоны стали важным инструментом для пользователей. Часто, когда батарея телефона разряжена, мы продолжаем пользоваться смартфоном, пока он заряжается.

К сожалению, это не очень хорошая идея, пишет портал santeplus. И связано это с тем, что использование мобильного телефона во время зарядки приводит к перегреву устройства и более быстрому сокращению срока службы батареи.

Использование гаджета во время зарядки, конечно, обычная практика, но это также дополнительная причина деградации батареи. С одной стороны, аккумулятор подвергается нагрузке, а с другой стороны, его температура повышается. Поэтому настоятельно рекомендуется выполнять процесс зарядки, когда телефон находится в состоянии покоя.

Рекомендуется поддерживать заряд батареи между 20% и 80%, это оптимальный диапазон для литий-ионных аккумуляторов. Однако серьезных последствий не будет, если аккумулятор время от времени заряжать до 100%.

Ранее "Телеграф" писал о том, как ухаживать за смартфоном в летнее время. Наши гаджеты могут испортиться, если оставить их при опасной температуре.