Не спешите менять тариф: как ускорить работу Wi-Fi-роутера в 3 шага

"Мертвая зона" — частая причина того, что сигнал не отображается на ваших устройствах

Мало кто догадывается о том, что можно улучшить работу домашнего Wi-Fi роутера своими силами, не обращаясь к своему оператору. Многие пользователи предпочитают просто поменять свой тарифный план, но перед этим стоит ознакомиться с некоторыми лайфхаками, которые помогут ускорить Wi-Fi самостоятельно.

К примеру, плохой сигнал может быть вызван слишком близким расположением к микроволновой печи, холодильнику или другим крупным бытовым устройствам. Об этом пишет itechua.

Как улучшить сигнал Wi-Fi

Не рекомендуется размещать ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты вблизи роутера. Это необязательно, поскольку современные устройства способны поддерживать качественное соединение с интернетом даже за пределами помещения. Эксперты рекомендуют размещать роутер в центре квартиры или дома. Важно поместить его выше, ближе к потолку. Избегайте размещения роутера рядом с крупными предметами и бытовой техникой, такими как телевизор, микроволновка, игровая приставка, холодильник и т.д. Большинство современных роутеров поддерживают два диапазона частот: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подключайте устройства, такие как компьютеры, ноутбуки и смартфоны, к диапазону 5 ГГц, а различные датчики, умные лампы и другие аксессуары, не требующие высокой скорости передачи данных, – к диапазону 2,4 ГГц. "Мертвая зона" Wi-Fi — это области внутри жилища, где отсутствует прием сигнала. В идеале, сигнал должен быть доступен, но на практике подключение к сети невозможно. В доме или квартире может существовать несколько таких "мертвых точек". Для устранения этой проблемы можно использовать дополнительный Wi-Fi-роутер.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить интернет за пять шагов. Эффективные советы улучшить Wi-Fi сигнал от роутера в квартире или частном доме.