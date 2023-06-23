Как зарядить смартфон без зарядки: это возможно

Нужно иметь при себе только один инструмент

Многие пользователи считают, что невозможно зарядить мобильный телефон без использования стандартного зарядного устройства. Однако это далеко не так. Вполне реально зарядить аккумулятор без применения зарядного блока.

Основное требование заключается в наличии у владельца гаджета хотя бы одного кабеля. Если таковой имеется, то возможна полная зарядка смартфона. Этот способ пригодится в ситуациях, когда пользователь забыл взять с собой зарядное устройство, а такие ситуации часто возникают перед выходом на работу или перед отправкой в путешествие.

Как зарядить мобильник без зарядного устройства

Необходимо найти работающее устройство с USB-разъемом, которое можно подключить к розетке. Такое устройство можно найти в современных телевизорах и компьютерах. Потребуется только взять кабель и подключить мобильный телефон к включенному устройству. Это сразу увеличит уровень заряда батареи.

Кстати, можно зарядить смартфон от другого устройства даже на улице. Главное, чтобы у человека был с собой ноутбук. Если батарея ноутбука не разрядилась, нужно включить его и подключить смартфон. В этом случае смартфон тоже начнет заряжаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды. Есть четыре пути решить проблему.