Превратит телефон в "кирпич": что нельзя делать при установке обновлений Android

Простые правила помогут избежать больших проблем

О том, почему смартфоном нельзя пользоваться во время зарядки знают многие, а вот то, что обновление операционной системы Android на смартфоне, помимо изменения дизайна и новых функций может "подарить" проблемы, учитывают не все. Если сделать это неправильно, после процедуры телефон может просто не включиться.

Какие ошибки при обновлении Android могут привести к такому плачевному результату, рассказал портал itech.ua.

Пренебрежение сбросом настроек

Перед установкой апдейта нужно сбросить настройки смартфона, игнорирование такого простого шага может привести к тому, что вместо освоения новых функций после обновления, придется идти к мастеру. Особенно это касается телефонов, на которые установлено много сомнительных приложений, что может привести к конфликту при установке апдейта и телефон просто не включится. Чтобы этого избежать, предварительно нужно произвести сброс до заводских настроек Android, перед этим создав резервную копию телефона.

Слишком маленький заряд

Процесс обновления Android на телефоне очень энергозатратен: при установке апдейта перекраивается вся система, даже если изменения кажутся незначительными. Специалисты советуют устанавливать обновления только при наличии как минимум 20% заряда, либо подключить устройство к источнику питания. В противном случае телефон может не включиться из-за некорректно установленных файлов. В некоторых смартфонах установлена автоматическая блокировка обновлений Android, если батарея почти разряжена.

Недостаточно свободного места на телефоне

Еще одна причина, почему телефон не включается после обновления – недостаточно места на момент установки. Апдейты Android могут весить по несколько гигабайт, а их нужно не только загрузить, но и распаковать, что требует дополнительного места. Перед установкой обновления нужно убедиться, что на мобильном устройстве свободно не менее 10-15 Гб памяти.

Нажимание кнопок в ходе обновления

Хотя при установке апдейта на экране появляется надпись "Не выключайте смартфон во время обновления", некоторые устают ждать и нажимают кнопку питания. Результат обратный — телефон може больше не запуститься. Нужно дождаться завершения установки, даже если кажется, что она идет слишком долго. В противном случае весь процесс распаковки будет сбит, и апдейт установится некорректно.

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