Можно ли заряжать телефон, когда уровень заряда больше 90%

Узнайте, что ведет к деградации аккумулятора

Аккумуляторы играют значительную роль в работе смартфонов, так как они определяют функциональность устройств. Поэтому важно понимать, как правильно заряжать смартфон, чтобы избежать повреждения батареи. Мы ответим на вопрос: можно ли заряжать гаджет до полного уровня в 100%.

Itechua пишет, что это неправильное действие, которое приводит к ухудшению работы аккумулятора. Многие производители современных мобильных телефонов предупреждают об этом на своих веб-сайтах и в инструкциях. Чтобы продлить срок службы батареи, ознакомьтесь с советами по правильной зарядке телефона, представленными ниже.

До какого уровня нужно заряжать смартфон

Раньше в мобильных телефонах применялись батареи из никеля, и их можно было полностью разряжать и заряжать до полного уровня. Однако данный подход не рекомендуется для современных смартфонов, оснащенных литий-ионными аккумуляторами. Для таких устройств лучше разряжать батарею не ниже 20% и заряжать ее не больше 90%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды. Есть четыре пути решить проблему.