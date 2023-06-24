Как зарядить телефон быстрее, когда вы спешите: три эффективные хитрости
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Хорошие привычки, которые помогут быстро зарядить гаджет.
Смартфон – незаменимый помощник в повседневной жизни. Однако может случиться так, что, когда он поставлен на зарядку, он питается медленно. К счастью, это можно ускорить, предприняв правильные шаги.
Питание вашего смартфона может быть долгим, если вы допустите определенные ошибки, пишет портал santeplus. Подробнее — далее в материале.
Как быстро зарядить телефон
- Не используйте телефон во время зарядки
Это привычка, которая удлиняет время работы вашего устройства. Поэтому, чтобы быстро зарядить гаджет, вы должны максимально избегать использования своего устройства, чтобы ускорить процесс зарядки.
- Переведите телефона в режим полета
Если вы спешите и вам необходимо быстро зарядить свой смартфон, включение режима полета — это то, что вам нужно. Эта функция вашего устройства поможет меньше использовать аккумулятор и, таким образом, сэкономить много времени на подзарядке телефона.
- Закройте все приложения
Чтобы быстро зарядить телефон, не нужно использовать аккумулятор. Однако установленные приложения и различные функции являются энергоемкими и могут значительно замедлить время зарядки. Поэтому правильным шагом будет деактивировать все открытые приложения, соединение Bluetooth, Wi-Fi и 4G. Также рекомендуется отключить все ненужные функции, если ваш телефон включен во время зарядки.
Ранее "Телеграф" писал о том, как сэкономить заряд смартфона. Главным пожирателем энергии считают экран, но одна настройка улучшит ситуацию.