Как зарядить телефон быстрее, когда вы спешите: три эффективные хитрости

Хорошие привычки, которые помогут быстро зарядить гаджет.

Смартфон – незаменимый помощник в повседневной жизни. Однако может случиться так, что, когда он поставлен на зарядку, он питается медленно. К счастью, это можно ускорить, предприняв правильные шаги.

Питание вашего смартфона может быть долгим, если вы допустите определенные ошибки, пишет портал santeplus. Подробнее — далее в материале.

Как быстро зарядить телефон

Не используйте телефон во время зарядки

Это привычка, которая удлиняет время работы вашего устройства. Поэтому, чтобы быстро зарядить гаджет, вы должны максимально избегать использования своего устройства, чтобы ускорить процесс зарядки.

Переведите телефона в режим полета

Если вы спешите и вам необходимо быстро зарядить свой смартфон, включение режима полета — это то, что вам нужно. Эта функция вашего устройства поможет меньше использовать аккумулятор и, таким образом, сэкономить много времени на подзарядке телефона.

Закройте все приложения

Чтобы быстро зарядить телефон, не нужно использовать аккумулятор. Однако установленные приложения и различные функции являются энергоемкими и могут значительно замедлить время зарядки. Поэтому правильным шагом будет деактивировать все открытые приложения, соединение Bluetooth, Wi-Fi и 4G. Также рекомендуется отключить все ненужные функции, если ваш телефон включен во время зарядки.

Ранее "Телеграф" писал о том, как сэкономить заряд смартфона. Главным пожирателем энергии считают экран, но одна настройка улучшит ситуацию.