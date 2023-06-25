Пожелтевший чехол на телефон: есть три простых способа вернуть ему красивый вид

Силиконовый чехол не потратится при взаимодействии с водой и химическими средствами, потому есть множество способов его отмыть

Владельцы смартфонов, которые предпочитают использовать силиконовые прозрачные чехлы, знают, как быстро они начинают желтеть и приобретать неаккуратный и не эстетический вид. Однако не следует спешить выбрасывать чехол, если на нем появилась желтизна. "Телеграф" рассказывает, как решить эту проблему быстро и просто.

Силикон не портится при взаимодействии с водой и не вступает в реакцию с химическими веществами, а это значит, что можно спокойно экспериментировать со способами его очистки. Чтобы убрать желтизну с прозрачного чехла можно попробовать несколько методов, для которых понадобится все то, что есть дома едва ли не у каждого.

Жидкое мыло

Необходимо смешать небольшое количество жидкого мыла с водой и на 30 минут поместить в этот раствор силиконовый чехол. По истечении указанного времени его нужно достать и тщательно промыть и затем протереть насухо. Если пятно на чехле небольшое, то можно взять ватный диск и протереть ту часть с большим количеством жидкого мыла.

Сода

Несколько ложек соды нужно насыпать в миску и добавить немного воды. Затем эту смесь необходимо перемешать. Небольшое количество полученного раствора следует нанести на губку и с помощью нее протереть чехол. После этого чехол нужно оставить минут на 15-20, после чего смыть с него остатки соды.

Зубная паста

Для этого способа зубную пасту нужно брать белую, без разноцветных вкраплений. Так, немного пасты нужно выдавить на губку или зубную щетку и тщательно растереть ее по чехлу, где есть пожелтевшие пятна. Затем нужно оставить чехол с пастой на 15 минут после чего смыть водой остатки.

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