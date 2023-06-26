Как вы медленно убиваете свой телефон, даже не подозревая об этом

Привычка оставлять телефон на зарядке на ночь вредна

Некоторые владельцы смартфонов совсем не следуют рекомендациям специалистов по использованию своих мобильных. А это может привести к серьезным повреждениям устройств.

Владельцы телефонов не осознают, почему нельзя долго заряжать батарею и сколько раз в день следует подключать гаджет к зарядному устройству. Эксперты рекомендуют не бояться заряжать телефоны так часто, как это необходимо в течение дня, пишет itechua.

Как нельзя заряжать смартфон

Важно учитывать уровень заряда. Зарядка литий-ионных аккумуляторов смартфонов до 100% негативно сказывается на них. Привычка оставлять телефон на зарядке на ночь является вредной.

Как нужно заряжать телефон

За 5-7 часов сна телефон может достичь заряда 100%, и такая зарядка не рекомендуется и может нанести непоправимый ущерб. Более правильным будет заряжать устройство максимум до 80% и минимум до 30%.

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