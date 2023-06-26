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Как вы медленно убиваете свой телефон, даже не подозревая об этом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Назван тревожный способ зарядки
Назван тревожный способ зарядки. Фото pixabay.com

Привычка оставлять телефон на зарядке на ночь вредна

Некоторые владельцы смартфонов совсем не следуют рекомендациям специалистов по использованию своих мобильных. А это может привести к серьезным повреждениям устройств.

Владельцы телефонов не осознают, почему нельзя долго заряжать батарею и сколько раз в день следует подключать гаджет к зарядному устройству. Эксперты рекомендуют не бояться заряжать телефоны так часто, как это необходимо в течение дня, пишет itechua.

Как нельзя заряжать смартфон

Важно учитывать уровень заряда. Зарядка литий-ионных аккумуляторов смартфонов до 100% негативно сказывается на них. Привычка оставлять телефон на зарядке на ночь является вредной.

Как нужно заряжать телефон

За 5-7 часов сна телефон может достичь заряда 100%, и такая зарядка не рекомендуется и может нанести непоправимый ущерб. Более правильным будет заряжать устройство максимум до 80% и минимум до 30%.

Ранее "Телеграф" писал, как нельзя заряжать мобильный телефон. Одна ошибка может вызвать возгорание.

Также мы рассказывали, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды. Есть четыре пути решить проблему.

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#Мобильный телефон #Смартфоны #Зарядка