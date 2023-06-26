Телефон выйдет из-под контроля: установка каких обоев грозит большими проблемами

Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются владельцы смартфонов на шестой, девятой и десятой версиях операционной системы Android

Обновление операционной системы Android на смартфоне, помимо изменения дизайна и новых функций может "подарить" проблемы, также серьезными сбоями может грозить установка неподходящих обоев. При выборе картинки с пространствами RGB (цветовая модель, с помощью которой формируется изображение на экране) в качестве рабочего стола, устройство может выйти из-под контроля.

Об этом рассказал портал itechua.

После установки изображения мигает дисплей, происходит неконтролируемое включение и выключение телефона. Пользоваться телефоном и наладить его работу не получается, не помогает и перезагрузка — отключения продолжаются. Опытным путем удалось выяснить, что подобные проблемы наблюдаются на шестой, девятой и десятой версиях операционной системы Android. Обновление ОС тоже не решают проблемы.

При установке тех же картинок на смартфон с Android 11 оказалось, что с такой ОС сбоев не наблюдается. Специалисты пришли к выводу, что проблемы в остальных ОС вызваны тем, что операционная система работает с sRGB, а в выбранном изображении используется пространство RGB. Преобразование пространств реализовано только в 11 версии Android, поэтому все работает стабильно, а предыдущие поколения демонстрируют комплексные проблемы.

Картинок для рабочего стола с пространствами RGB предлагается много, поэтому проблема с дисплеем носит массовый характер. Чтобы не столкнуться с неконтролируемыми отключениями смартфона, загружать изображения нужно только со специальных стоков, которые одержат информацию о параметрах картинки, что поможет избежать конфликта между ОС и изображениями.

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