Одна простая настройка значительно сэкономит заряд вашего телефона: что делать

Хитрость для оптимизации времени автономной работы гаджета

По мере того как использование смартфона становится все более и более распространенным, аккумулятору становится все труднее работать в течение длительного времени. Чтобы не истощать его без необходимости, достаточно выполнить простые настройки на телефоне, чтобы избежать возможного отказа батареи.

Независимо от того, работает ли ваш гаджет под управлением iOS или Android, смартфон может сохранять максимальный заряд, если вы настроите всего одну функцию. Это поможет вам создать хороший баланс между использованием и автономностью телефона, пишет портал santeplus.

Как продлить зарядку телефона

Когда вы не пользуетесь телефоном, обычно требуется минута или две, чтобы экран заблокировался и выключился. Это функция режима ожидания телефона, которая включается автоматически после определенного периода бездействия. Поэтому, чтобы воспользоваться более длительной автономией, рекомендуется максимально сократить ее.

На устройстве Android перейдите в "Настройки", затем в разделе "Экран" коснитесь "Время ожидания экрана". Затем у вас будет возможность выбрать продолжительность от 15 секунд до 10 минут.

На iPhone перейдите в "Настройки", затем "Яркость и дисплей", затем "Автоблокировка" и выберите продолжительность.

Однако будьте осторожны, чтобы не выбрать очень короткий срок. Иногда это может стать ограничением, когда вы читаете контент на своем смартфоне.

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