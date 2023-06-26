Возил короля и президента Афганистана: что сбили "вагнеровцы" во время путча

В своей гражданской жизни самолет успел повозить титулованных особ

В ходе короткого опереточного путча и "марша справедливости" на москву наемники ЧВК "Вагнер" сбили редкий самолет Ил-22М11, превращенный в воздушный командный пункт, который в своей "гражданской" ипостаси возил короля Афганистана Мухаммед-Захир-Шаха и президента Мухаммеда Даура.

Об этом в своем блоге пишет военный эксперт и историк Андрей Харук, рассказывая о судьбе сбитого самолета.

Как сообщает эксперт, во времена Холодной войны родилась концепция "командных воздушных пунктов", которые должны были руководить вооруженными силами с воздуха в условиях полноценной ядерной войны. В ходе же неядерных конфликтов они выполняли функции ретрансляторов и координационных пунктов.

И СССР, и США с этой целью переделывали пассажирские самолеты, пичкая их различной аппаратурой. Таки и родился воздушный командный пункт Ил-22М11, созданный на базе пассажирского лайнера Ил-18Д, которых было построено более 100 единиц, а "воздушным КП" стал 21 такой самолет.

При этом, как утверждает Андрей Харук, судьба таких самолетов была довольно извилистой и интересной.

Так самолет выглядел до своего сбития

"К примеру, жертва вагнеровцев – борт RA-75917 (а ранее – СССР-75917) – был выпущен в варианте Ил-18Д еще в 1967 г., а впоследствии служил в Афганистане как персональный самолет короля Мухаммеда Захир-Шаха, а после переворота в 1973 г. – президента Мухаммеда Дауда. Позже машину вернули в СССР (афганцы ее только арендовали), где и переоборудовали в ВКП (воздушный командный пункт. — Ред.)", — говорит о судьбе сбитого наемниками самолета эксперт.

По данным Андрея Харука, большая часть из 21 Ил-22М11 после распада СССР получила россия, часть из них списали, а некоторые стали постановщиками активных помех – Ил-22ПП и участвовали в попытках глушить украинскую ПВО. При этом попытки были неудачны, а 9 апреля 2022 года один такой самолет был поврежден взрывом двух ракет ЗРК "Бук", но смог дотянуть до аэродрома Ростова-на-Дону.

Также жертвами "вагнеровцев" стали несколько вертолетов, в том числе Ка-52, которых ВСУ сбили сразу 6 единиц за неделю.