Как удаленно заблокировать потерянный смартфон: 4 простых шага (фото)

Кража или потеря любого смартфона — крайне неприятная ситуация

В настоящее время почти невозможно найти утерянный телефон, поэтому основной приоритет — защитить всю вашу личную информацию, чтобы злоумышленники не могли использовать ее для шантажа, воровства денег из банковских приложений и так далее.

Есть возможность защититься от подобных последствий удаленно, пишет itechua. Для этого достаточно пройти четыре основных шага в аккаунте Google.

Как заблокировать потерянный телефон удаленно

Перейдите на страницу https://myaccount.google.com. В нем будет доступ к устройству. В разделе "Безопасность" найдите пункт "Ваши устройства" и нажмите на него. В списке выберите нужный телефон и нажмите "Найти устройство". Здесь будет показано, где последний раз был ваш телефон. Нажмите кнопку "Вызов", "Заблокировать" или "Очистить устройство". Если вы еще надеетесь найти смартфон и вернуть, то нажимайте заблокировать, но эксперты советуют все же выбирать очистку.

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