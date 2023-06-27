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Как улучшить интернет на телефоне: несколько простых приемов

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Пользование интернетом с телефона может быть лучше
Пользование интернетом с телефона может быть лучше. Фото pexels.com

Несколько простых шагов сделают интернет на телефоне более комфортным

Иногда попытка сделать свой смартфон более "интересным" заканчивается большими неприятностями, так может быть при установке несоответствующих обоев. Но бывает и другая крайность — многие пользователи браузера Chrome в телефонах на Android не настраивают его, а зря — существует несколько приемов, которые помогут сохранить трафик, убрать всплывающие окна и ускорить работу браузера.

Об этом рассказал портал itechua.

Доступ в "меню" в Сhrome дают три вертикальные точки в правом верхнем углу экрана.

Если вы не читаете новости из "Рекомендаций" на главной странице Chrome, их лучше отключить. Это поможет существенно сэкономить трафик и ускорит загрузку страниц. Для отключения нужно выделить "Параметры" и выбрать "Выключить".

Всплывающие окна не обязательно отключать на каждом сайте отдельно, можно сделать это один раз. Нужно перейти в "Меню" – "Настройка" – "Настройка сайтов" – "Уведомления". Далее необходимо снять галочку с сообщений. То же нужно сделать во вкладке "Геоданные".

Сэкономить еще немного трафика, поможет такое действие — нужно снова вернуться к "Меню" – "Настройки" – "Сервисы Google" и отключить там функции "Помогать повышать производительность" и "Помогать улучшать просмотр страниц". Они практически ничем не помогают, а вот дополнительную нагрузку на браузер дают.

Также можно увеличить плавность прокрутки страниц с помощью флагов. Это экспериментальные функции, которые еще не введены в официальную сборку Google Chrome, но уже работают. Для этого в поисковой строке надо ввести chrome://flags и уже в поиске по флагам Smooth Scrolling. Его надо включить и нажать внизу экрана "Перезагрузить". Это особенно актуально для владельцев смартфонов с экранами 60 Гц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать при установке обновлений Android, чтобы не превратить свой телефон в "кирпич".

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#Интернет #Смартфон #Телефон