Полезная привычка, о которой вы не знали: почему разумно заряжать телефон только до 50%

Эти привычки продлят жизнь вашего мобильного устройства.

Подавляющее большинство заряжают свой телефон до тех пор, пока батарея не покажет 100%. Однако это привычка, которая со временем может повредить аккумулятор. Лучше всего зарядить аккумулятор до 50%, и вот почему.

Чтобы иметь максимально рабочий смартфон, важно соблюдать правила зарядки, пишет santeplus. Чтобы ваш телефон не сломался раньше времени, важно выработать хорошие привычки зарядки.

Каких ошибок следует избегать при зарядке смартфона:

Не используйте смартфон, пока он подключен к сети.

Не заряжайте свой смартфон дешевым зарядным устройством.

Не подключайте смартфон к компьютеру, чтобы зарядить его.

Не заряжайте свой смартфон до 100% и не ждите, чтобы он разрядился менее чем на 10%.

Не рекомендуется заряжать телефон всю ночь.

Зачем заряжать телефон до 50%

Если вы хотите сохранить свой смартфон в течение длительного времени, вы должны правильно питать его и придерживаться соответствующих привычек зарядки. Вместо того чтобы полностью заряжать аккумулятор, рекомендуется делать это поэтапно в течение дня, т. е. до 3 раз в день. Для хорошей и продолжительной работы достаточно, что гаджет был заряжен на 50% цикла. Это поможет сохранить автономность телефона на дольше.

"Телеграф" писал ранее, какие хитрости можно использовать, чтобы зарядить телефон быстрее. Это будет очень полезно людям, которые вечно куда-то спешат.