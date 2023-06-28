Скрытая функция телефона поможет сделать более четкие фотографии: ловкий трюк

С помощью одной уловки вам удастся улучшить качество снимков, сделанных вашим смартфоном

Пользователи часто используют мобильный телефоны для создания фотографий. Нередко снимки могут быть размытыми, но скрытая функция смартфона поможет это исправить. Всего одна настройка сделает фото более четкими.

Чтобы сделать хорошие фотографии на телефон, рекомендуется включить голосовую функцию. Советом поделилось издание The Sun.

Итак, попробуйте задействовать свой голос, чтобы делать более четкие снимки на телефон. Эта опция идеальный вариант для тех, кто делает групповые селфи, путешествует, да и просто не хочет носить с собой селфи-палку.

Активируйте в настройках камеры голосовое управление. Пользоваться камерой станет еще легче: просто расположите свое устройство, разместитесь в кадре (в одиночку или с друзьями) и запустите съемку. После определенного слова ("камера", "улыбнитесь", например) камера автоматически сфокусируется и сделает снимок за вас, тогда как ваши руки будут оставаться свободными.

Чтобы включить голосовое управление камерой, проследуйте этим алгоритмом:

Откройте приложение "Камера" и перейдите в "Настройки" > "Голосовое управление".

Переместите переключатель в положение "Вкл."

Появится список голосовых команд, которые нужно использовать. Нажмите OK.

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