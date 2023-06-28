Когда нет времени ждать: три лайфхака для быстрой зарядки телефона

Батарею телефона можно зарядить быстрее, если знать некоторые лайфхаки

В жизни каждого из нас бывают моменты, когда времени на подзарядку телефона остается крайне мало, а батарея практически на нуле. В таких случаях следует помнить о том, какие хитрости помогут зарядить аккумулятор быстрее.

Эксперты напомнили о трех простых шагах, которые заметно ускорят время зарядки вашего устройства.

Включите режим полета

Этот лайфхак известен многим, но при этом в самые важные моменты о нем почему-то забывают. Режим полета будет экономить заряд батареи во время зарядки, так как ваш гаджет не будет подключен к сети и не будет использовать мобильные данные.

Включите режим энергосбережения

Данная функция есть во всех современных смартфонах. Найти ее можно в настройках в разделе, связанном с аккумулятором. При таком режиме ваш гаджет будет заряжаться на порядок быстрее.

Не пользуйтесь телефоном, когда он заряжается

Если вам действительно важна скорость зарядки вашего устройства, то лучше его не трогать в момент подключения к питанию из сети. Экран и другие компоненты выделяют тепло, что расходует время автономной работы в зависимости от того, какие приложения вы используете.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему телефон нужно заряжать не на 100%.