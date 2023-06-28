Скорость интернета будет ужасной: два места в доме, где не стоит размещать Wi-Fi-роутер

Не все помещения в жилище годятся для размещения роутера

Скорость интернета может зависеть от расположения Wi-Fi-роутера в доме. На маршрутизатор влияет все: предметы, которые находятся рядом с ним, само помещение, выбранное для размещения устройства.

Не рекомендуется ставить Wi-Fi-роутер в двух местах жилища, иначе сигнал будет плохим. Об этом рассказывает издание The Sun.

Во-первых, нежелательно размещать маршрутизатор Wi-Fi в саду или на заднем двору. В летнее время может возникнуть такая идея, но это лишь ухудшит скорость интернета. Погода может повлиять на работу Wi-Fi, а также на расстояние между маршрутизатором и вашими устройствами. Тогда как растения могут ослабить сигнал. Если вам нужна более высокая скорость интернета, когда вы находитесь в саду или во дворе, то просто попробуйте поставить маршрутизатор рядом с окном.

Во-вторых, не стоит размещать Wi-Fi-роутер в кладовой. Беспорядок вокруг негативно отразится на подаче интернета. Более того, есть риск заблокировать вентиляционные отверстия маршрутизатора, что грозит перегревом устройства вплоть до поломки.

Лучшее решение — поставить маршрутизатор Wi-Fi где-то на открытом пространстве, по возможности в центре дома. Устройство должно находиться над полом. Кроме того, лучше избегать металлических предметов и гаджетов Bluetooth, чтобы не снизить скорость Wi-Fi. Бетон — еще один материал, который противопоказан при выборе места для маршрутизатора.

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