Это нужно делать хотя бы раз в неделю: простой лайфхак, который продлит "жизнь" телефона

Для продления срока жизни гаджета его следует регулярно перезагружать

Телефоны стали неотъемлемой частью жизни каждого из нас, но даже спустя годы пользования гаджетами не все знают некоторые секреты о них.

Как пишут эксперты, для продления жизни телефона нужно выполнять одно простое действие хотя бы один раз в неделю. Речь идет о перезагрузке телефона.

Это особенно актуально для тех гаджетов, которые "тормозят" и медленно работают с приложениями.

"Раз в неделю выключайте его, дайте ему отдохнуть хотя бы одну минуту, а затем вы можете включить", — говорится в статье.

Специалисты заверяют, что такое простое действие поможет разгрузить память телефона, предотвратит вероятность сбоев, сделает работу гаджета более плавной и продлит срок службы батареи.

Вы должны помнить, что ваш гаджет работает даже при погасшем экране. Поэтому хотя бы раз в неделю ему следует давать отдыхать. В идеале, пишут специалисты, это можно делать и чаще.

Ранее "Телеграф" писал о том, что какие хитрости можно использовать, чтобы зарядить телефон быстрее. Такие советы пригодятся людям, которые вечно куда-то спешат.