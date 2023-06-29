Не допускайте этих ошибок: когда нельзя заряжать телефон, даже если он разряжен

Эти ошибки влияют на срок службы батареи и, следовательно, на срок службы телефона.

Часто батарея телефона портится из-за неправильного использования зарядного устройства. Перед подключением мобильного телефона к зарядке необходимо принять определенные меры предосторожности, чтобы максимально продлить срок службы его аккумулятора.

Чтобы батарея вашего телефона работала дольше, важно избегать определенных ошибок и жестов, пишет santeplus. Бывают ситуации, когда аккумулятор телефона не следует заряжать, даже если он полностью разряжен.

Когда нельзя заряжать телефон

Экстремальная температура

Когда смартфон подвергается воздействию экстремальных температур, настоятельно рекомендуется не заряжать его. Это может значительно сократить срок службы его батареи, а в некоторых случаях и нарушить его работу. После долгого пребывания на солнце дайте ему остыть в течение нескольких минут перед зарядкой. Тем самым вы ограничиваете риск перегрева и даете аккумулятору второе дыхание.

Перегрев

Мобильный телефон часто нагревается, когда его батарея перегружена. Это может быть связано с частым использованием некоторых более энергоемких приложений. Если ваше устройство перегревается, этот знак должен удерживать вас от зарядки. Слишком горячая батарея представляет опасность, когда она подключена к току. Лучше подождать несколько минут, прежде чем подключить телефон.

Неподходящее зарядное устройство

Если зарядное устройство для телефона не оригинальное, ваше устройство может легко нагреться. Вместо того чтобы использовать дешевую модель, которая почти аналогична, лучше выбрать совместимое зарядное устройство, чтобы не повредить аккумулятор и не вызвать перегрев гаджета.

Ранее "Телеграф" писал о том, что какие хитрости можно использовать, чтобы зарядить телефон быстрее. Такие советы пригодятся людям, которые вечно куда-то спешат.