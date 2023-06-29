"Цветок" войны: ВСУ уничтожили редкую технику оккупантов

Такой техники у оккупантов всего несколько десятков

В ходе боев с оккупантами ВСУ нанесли меткий удар, которым уничтожили довольно редкий у россиян самоходный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С".

Видео удара выложил Telegram-канал "Оперативный ВСУ", добавив, что данная модификация не часто встречается во вражеских войсках.

ВСУ наносят удар по Хризантеме

ПТРК "Хризантема" начали производить с 2005 года и устанавливают на шасси БМП-3, в которой расположена выдвижная пусковая установка и 15 ракет. Это делает ПТРК очень маневренным и автономным, ведь носить на руках ПТРК весом около 50 кг пехоте крайне тяжело.

Сама ракета 9М123 при калибре 152 мм может иметь тандемно-кумулятивную (состоящую из двух боеприпасов) или термобарическую (зажигательную) боевые части и имеет дальность применения от 400 до 5000 метров при наведении по лазерному лучу и до 6000 метров — при радионаведении.

В целом данная техника довольно эффективна в современных боевых условиях, правда, базовая БМП-3 имеет довольно слабую броню и потому при точном попадании легко уничтожается, что и подтвердили украинские воины.

Общее количество ПТРК "Хризантема", имеющихся на вооружении вс рф, неизвестно, тем более что часть были изготовлены еще для Ливии и Азербайджана, но можно говорить, что у оккупантов число таких "цветков" войны может исчисляться несколькими десятками.

А тем временем ВСУ продолжают получать на вооружение новые танки, в этот раз 22-я механизированная бригада показала Т-72 необычной модификации.