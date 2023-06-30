Телефон будет дольше работать без подзарядки: какие настройки изменить

Простые правила помогут продлить срок службы мобильного телефона

Многие пользователи ищут способы увеличить время работы мобильного телефона без подзарядки. В этом помогут некоторые простые настройки гаджета, в том числе те, что касаются параметров экрана – одного из главных пожирателей заряда.

Чтобы продлить срок службы батареи смартфона и увеличить автономное время работы гаджета, проделайте пять шагов. Об этом передает Which.

Уменьшите яркость экрана

Яркий большой дисплей может разрядить аккумулятор вашего смартфона. Желательно установить ползунок на минимальный, но комфортный вашим глазам уровень. Кроме того, вы можете воспользоваться функцией адаптивной яркости.

Переключитесь в режим полета

Временное отключение связи сэкономит много энергии в критической ситуации. Если хотите смотреть видео в дороге, рассмотрите возможность загрузки контента дома, пока ваш телефон заряжается. И уже переключитесь в режим полета, когда начнете поездку.

Включите режим пониженного энергопотребления

Этот режим ограничивает определенные фоновые функции, чтобы продлить срок службы батареи. Пользуйтесь опцией, и увидите, что телефон будет дольше оставаться заряженным без подзарядки.

Отключите функции определения местоположения

Этот шаг не позволит определенным приложениям (например, картографическим) работать должным образом, но это эффективный способ экономии энергии. Обратите внимание, что отключение настроек вашего местоположения остановит службы, которые вы используете для отслеживания вашего смартфона в случае кражи.

Уменьшите тайм-аут экрана

Настройка время ожидания до отключения экрана на вашем мобильном телефоне определяет, как долго дисплей остается активным, когда вы его не используете. Попробуйте уменьшить тайм-аут, это сохранит вам несколько драгоценных процентов заряда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, по каким причинам мобильный телефон может быстро разряжаться. Простые действия помогут решить проблему.