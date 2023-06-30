Этим грешат многие: три "безобидные" ошибки убивают телефон

Владелец может вредить любимому гаджету сам не зная того

Некоторые ошибки при установке обновлений могут привести к очень печальным последствиям, однако даже безобидные, на первый взгляд, действия грозят большими неприятностями.

О том, какие привычки могут "убить" телефон, рассказал портал itechua.

Пренебрежение средствами защиты

Даже самые аккуратные пользователи могут уронить телефон. Лучше не рассчитывать, что этого не произойдет, а защитить свой гаджет противоударным чехлом. В этом случае с высокой долей вероятности, телефон переживет падение без проблем. Однако опасна и привычка никогда не снимать чехол — телефон нужно "раздевать" в сильную жару и перед зарядкой — это поможет избежать перегрева.

Также не стоит пренебрегать и защитной пленкой на экран — она защитит его от потертостей и царапин.

Долгая зарядка

Некоторые оставляют телефон подключенным к источнику питания на 8-10 часов, однако это медленно убивает его. Если оставлять гаджет подключенным к розетке после того, как он зарядился на 100%, аккумулятор подвергается большой нагрузке. Его емкость начинает снижаться. Телефон будет разряжаться все быстрее и быстрее.

Пользование смартфоном в неподходящих условиях

Прежде всего опасность для телефона представляет вода. Поэтому лучше не брать его с собой в ванную, чтобы посмотреть видео, нежась в пенной воде. Также не стоит пользоваться телефоном на пляже. Там ему грозит еще и попадание песка в разъемы.

Кроме того, смартфон боится перегрева. Не стоит класть его на нагретую солнцем поверхность, оставлять в сумке в салоне авто, оставленного на солнце и тому подобное.

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