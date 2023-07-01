Что будет, если заряжать телефон каждый раз до 85%: не все пользователи об этом знают

Всего одна простая привычка продлит срок службы аккумулятора вашего гаджета

Вопрос о том, до какого процента следует заряжать мобильный телефон, волнует многих пользователей. Доводить смартфон до 100% заряда вовсе неправильно, а даже вредно для батареи устройства.

Чтобы батарея телефона прожила дольше, воспользуйтесь простым лайфхаком: заряжайте гаджет каждый раз до 85%. Об этом пишет makeuseof.com.

Так, если заряжать мобильный телефон только до 85%, то это увеличит срок службы батареи. Во время зарядки вы могли заметить, что смартфон быстро заряжается с 20% до 50%, но на то, чтобы добирать проценты от 70 до 100, требуется гораздо больше времени. Если каждый раз доходить до максимального заряда, батарея будет изнашиваться быстрее. Поэтому рекомендуется заряжать аккумулятор телефона до 85%, чтобы этого не произошло.

Кроме того, на некоторых телефонах можно включить функцию "Защитить аккумулятор". К примеру, пользователи Samsung имеют возможность ограничить максимальный заряд аккумулятора до 85%, чтобы свести к минимуму износ аккумулятора. Данная опция обезопасит батарею вашего устройства от преждевременного старения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще есть способы увеличить автономное время работы смартфона. С помощью простых уловок вы сможете сделать так, чтобы телефон дольше оставался включенным без подзарядки.