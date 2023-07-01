Без карты памяти и не загружая память телефона: простой лайфхак хранения данных

Простой трюк поможет решить проблему быстрого доступа к файлам на смартфоне без их сохранения

Объем встроенной памяти на любом мобильном устройстве очень ограничен, а когда он забит "под завязку", телефон начинает плохо работать. Однако существует прием, который дает возможность увеличить свободное место на смартфоне без установки карты памяти и с сохранением всех данных.

Об этом рассказал портал itechua.

Традиционно существует два варианта сохранения большого количества информации — установка карты памяти и использование облачной системы хранения. Однако использование карты памяти имеет свои минусы для работы устройства, среди которых — риск утечки информации и не только.

Использование "облака" имеет два недостатка. Во-первых, сервис может быть платным после превышения определенного лимита по объему сохраненных данных. Во-вторых, существует опасность утечки личной информации.

Поэтому можно воспользоваться простым лайфхаком — использовать в качестве "облака" закладки в мессенджере. Иначе говоря, суть в том, чтобы отправлять файлы самому себе. Тогда они сохранятся "в интернете" и не будут занимать место на смартфоне (отправленный файл нужно сразу удалить с устройства).

Такой трюк дает возможность иметь быстрый доступ к большому количеству аудио-, видео-, графических и текстовых файлов, не загружая внутреннюю память телефона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет, если заряжать телефон каждый раз до 85%. Доводить смартфон до 100% заряда вовсе неправильно, а даже вредно для батареи устройства.