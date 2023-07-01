Делайте это с телефоном один раз в неделю — и он начнет работать быстрее

Особенно актуально для тех устройств, которые испытывают проблемы с работой приложений

Смартфоны в наше время стали неотъемлемой частью повседневной жизни, однако далеко не все пользователи знакомы с некоторыми полезными советами по их правильной эксплуатации, даже после продолжительного использования.

По мнению экспертов, чтобы продлить срок службы телефона, рекомендуется выполнять одну простую операцию хотя бы раз в неделю. Об этом пишет itechua.

Что нужно делать со смартфоном раз в неделю

Специалисты советуют перезагружать устройство, особенно если оно замедляется или испытывает проблемы с работой приложений. Раз в неделю выключайте телефон на минуту, чтобы дать ему отдохнуть, а затем включайте снова.

Такая простая мера позволяет освободить память устройства, снизить вероятность сбоев, повысить скорость его работы и продлить срок службы батареи. Не стоит забывать, что даже при выключенном экране гаджет все еще активен, поэтому стоит давать ему отдыхать хотя бы раз в неделю.

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