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Делайте это с телефоном один раз в неделю — и он начнет работать быстрее

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Легко продлить срок службы смартфона Новость обновлена 01 июля 2023, 12:41
Легко продлить срок службы смартфона. Фото Freepik

Особенно актуально для тех устройств, которые испытывают проблемы с работой приложений

Смартфоны в наше время стали неотъемлемой частью повседневной жизни, однако далеко не все пользователи знакомы с некоторыми полезными советами по их правильной эксплуатации, даже после продолжительного использования.

По мнению экспертов, чтобы продлить срок службы телефона, рекомендуется выполнять одну простую операцию хотя бы раз в неделю. Об этом пишет itechua.

Что нужно делать со смартфоном раз в неделю

Специалисты советуют перезагружать устройство, особенно если оно замедляется или испытывает проблемы с работой приложений. Раз в неделю выключайте телефон на минуту, чтобы дать ему отдохнуть, а затем включайте снова.

Такая простая мера позволяет освободить память устройства, снизить вероятность сбоев, повысить скорость его работы и продлить срок службы батареи. Не стоит забывать, что даже при выключенном экране гаджет все еще активен, поэтому стоит давать ему отдыхать хотя бы раз в неделю.

Ранее "Телеграф" писал, как нельзя заряжать мобильный телефон. Одна ошибка может вызвать возгорание.

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#Мобильный телефон #Смартфоны