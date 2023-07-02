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Как легко усилить сигнал Wi-Fi у себя дома: три способа

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Роутер может устать раздавать сигнал
Роутер может устать раздавать сигнал. Фото Freepik

Есть области внутри жилища, где отсутствует прием сигнала

Немногие осознают, что можно улучшить работу своего домашнего Wi-Fi роутера без помощи специалиста. Многие пользователи предпочитают просто изменить свой тарифный план, но перед этим стоит изучить некоторые советы и хитрости, которые позволят ускорить Wi-Fi своими собственными силами.

Например, низкое качество сигнала может быть обусловлено тем, что вы находитесь слишком близко к микроволновой печи, холодильнику или другим крупным бытовым устройствам. Об этом пишет itechua.

Как улучшить сигнал Wi-Fi

  1. Лучше не размещать ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты близко к роутеру, хотя современные устройства способны обеспечивать качественное соединение с интернетом даже вне помещения. Стоит располагать роутер в центре квартиры или дома и помещать его выше, ближе к потолку. Избегайте размещения роутера рядом с крупными предметами и бытовой техникой, такими как телевизор, микроволновка, игровая приставка, холодильник и прочее.
  2. Большинство современных роутеров поддерживают два диапазона частот: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Нужно подключать устройства, такие как компьютеры, ноутбуки и смартфоны, к диапазону 5 ГГц, а различные датчики, умные лампы и другие аксессуары, не требующие высокой скорости передачи данных, – к диапазону 2,4 ГГц.
  3. "Мертвая зона" Wi-Fi – это области внутри жилища, где отсутствует прием сигнала. В доме или квартире может быть несколько таких "мертвых точек". Чтобы устранить эту проблему, можно использовать дополнительный Wi-Fi-роутер.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить интернет за пять шагов. Эффективные советы улучшить Wi-Fi сигнал от роутера в квартире или частном доме.

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#Интернет #Wi-Fi #Роутер