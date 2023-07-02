Розетка или порт: что подключать первым, чтобы телефон заряжался правильно

При зарядке мобильного телефона важен каждый шаг

Существует несколько простых правил заряжания мобильного телефона, и речь не только о рекомендуемом экспертами проценте заряда. Важно также правильно подключать гаджет к сети.

Что включать первым: зарядное устройство в розетку или кабель зарядки в порт смартфона? Ответ на этот вопрос дает ресурс Gizchina.

Если вы хотите продлить автономное время работы телефона, то обратите внимание на способ подключения зарядного устройства к телефону, а затем к источнику питания. Есть два варианта. Первый: вы сначала подключаете вилку к источнику питания, а затем используете кабель для подключения к мобильному телефону. Второй: сначала подключить зарядный кабель к смартфону, а уже после подсоединить вилку к розетке.

Правильный путь – первый. Прежде чем вставлять кабель в телефон, сначала подключите зарядное устройство к источнику питания. Такое правило связано с перепадами напряжения, которые происходят при процессе запуска зарядки.

К слову, правильно следует и отключать телефон. Сначала вытащите кабель из порта гаджета, а уже после отсоедините зарядный блок от сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить работу телефона с помощью одной еженедельной привычки. А еще мы писали, какие ошибки при зарядке смартфона вредят батарее.