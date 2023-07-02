Вы все время выключали ноутбук неправильно

Эту ошибку делают многие пользователи

В течение многих лет люди по всему миру используют ноутбуки, но многие даже не задумываются о том, как правильно обращаться с переносным компьютером. Не менее распространен вопрос о том, как лучше всего выключать ноутбук — через кнопку питания или через меню операционной системы Windows.

Некоторые пользователи ноутбуков считают, что нет ничего неправильного в том, чтобы отключать устройство с помощью кнопки питания. На самом деле они ставят его в состояние стресса и наносят устройству серьезные повреждения. Об этом пишет obozrevatel.

Почему нельзя выключать ноутбук кнопкой питания

Это может отрицательно сказаться на неоконченных сеансах работы открытых программ в системе. Существует значительный риск повреждения программ и файлов, которые не были правильно закрыты.

Если работа ноутбука внезапно прерывается, это может привести к повреждению жесткого диска. При накоплении множества повреждений, диск станет изношенным и потребует замены.

В случае серьезных проблем, возможно, потребуется переустановка операционной системы. Ноутбук может начать зависать и работать некорректно.

Как правильно выключать ноутбук

Нажимаем на значок Windows в нижнем левом углу экрана, наводим курсор на значок выключения и выбираем "Завершение работы". Если нужно перезагрузить, выбираем "Перезагрузка".

Ранее "Телеграф" писал, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Также мы рассказывали, почему часто ломается ноутбук.