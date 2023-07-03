Это не навредит, а даже поможет: эксперты развеяли популярные мифы о неправильной зарядке телефона
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Не стоит бояться заряжать телефон на максимум
Нам неоднократно говорили о том, что полностью разряжать аккумулятор категорически запрещено. Аналогично нам твердили и про важность недопущения зарядки гаджета до 100%. Эти популярные мифы в один миг развеяли западные специалисты.
По мнению экспертов, хотя бы раз в неделю вы должны заряжать аккумулятор до 100%, а затем разряжать его до 0%.
Специалисты заверяют, что все современные смартфоны оснащены защитой от перезарядки, и даже если ваша батарея подключена к розетке, она не позволит аккумулятору вашего телефона потреблять избыточную энергию. Таким образом, гаджету не грозят перегрев или избыточная перезарядка.
Полная зарядка и разрядка телефона является идеальным способом откалибровать аккумулятор в соответствии с рекомендациями экспертов по смартфонам.
Также специалисты озвучили и несколько других способов продлить жизнь аккумулятора:
- Не держите Bluetooth и Wi-Fi постоянно включенными
- Сохраняйте разрешение экрана в адаптивном режиме
- Опция автоматической синхронизации должна быть выключена
- Уменьшите яркость экрана
- Используйте тему темного режима, она удобна для глаз, а также экономит заряд батареи
- Отключите фоновые приложения
Ранее "Телеграф" писал о том, что какие еще есть способы увеличить автономное время работы смартфона.