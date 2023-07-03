Это не навредит, а даже поможет: эксперты развеяли популярные мифы о неправильной зарядке телефона

Не стоит бояться заряжать телефон на максимум

Нам неоднократно говорили о том, что полностью разряжать аккумулятор категорически запрещено. Аналогично нам твердили и про важность недопущения зарядки гаджета до 100%. Эти популярные мифы в один миг развеяли западные специалисты.

По мнению экспертов, хотя бы раз в неделю вы должны заряжать аккумулятор до 100%, а затем разряжать его до 0%.

Специалисты заверяют, что все современные смартфоны оснащены защитой от перезарядки, и даже если ваша батарея подключена к розетке, она не позволит аккумулятору вашего телефона потреблять избыточную энергию. Таким образом, гаджету не грозят перегрев или избыточная перезарядка.

Полная зарядка и разрядка телефона является идеальным способом откалибровать аккумулятор в соответствии с рекомендациями экспертов по смартфонам.

Также специалисты озвучили и несколько других способов продлить жизнь аккумулятора:

Не держите Bluetooth и Wi-Fi постоянно включенными

Сохраняйте разрешение экрана в адаптивном режиме

Опция автоматической синхронизации должна быть выключена

Уменьшите яркость экрана

Используйте тему темного режима, она удобна для глаз, а также экономит заряд батареи

Отключите фоновые приложения

Ранее "Телеграф" писал о том, что какие еще есть способы увеличить автономное время работы смартфона.