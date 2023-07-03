Вас обманывают: помогает ли защитное стекло при падении смартфона

Не поддавайтесь на уловки маркетологов

Многие из нас, только что купившие свой новенький смартфон и достав его из коробки, задаются вопросами: нужно ли дополнительно защищать экран? Стоит ли покупать защитное стекло? Или лучше сэкономить и положиться на обещания производителя устройства? Или, возможно, проще не беспокоиться об этом, оставить всё как есть, полагаясь на то, что "я никогда не роняю телефоны"? Давайте разберемся.

Закаленное стекло — это вид стекла, которое проходит специальную физико-химическую обработку, пишет itechua. В результате этой обработки его структура изменяется, делая его значительно прочнее.

Наверняка вам уже приходилось видеть, как в торговых центрах продавцы демонстрируют стекла телефонов, ударяя их различными предметами, и они остаются неповрежденными благодаря закалке. Однако разбить такое стекло легко — достаточно просто уронить смартфон.

Как разбивается защитное стекло телефона

Суть в том, что стекло прочно и устойчиво к ударам с лицевой стороны, но оно становится хрупким и подверженным мелким трещинам, если ударить его сбоку. Телефоны чаще всего падают на угол или ребро, что делает стекло особенно уязвимым в этих местах. Поэтому не верьте в обещания маркетологов, чудес не существует.

Ранее мы писали, что из-за неграмотных действий, к примеру, сушение промокшего телефона феном, риск окончательной поломки гаджета возрастает в два раза.